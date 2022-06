CFR Călători scumpește biletele de tren de la 1 iulie CFR Calatori mareste preturile la biletele de tren de la 1 iulie, astfel ca o calatorie Bucuresti – Constanta, de exemplu, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov 54 de lei, de la 44,7 lei, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei. „CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 1 iulie 2022, vor fi puse in aplicare prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii (OMT) nr. 548 din 25 mai 2022 privind aprobarea tarifelor de deservire generala din transportul feroviar public de calatori. Masura vine in sprijinul redresarii si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

