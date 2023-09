Cezar Bolliac, strada cu 5 grădinițe și numeroși drogați. Poliția știe? Cezar Bolliac este o strada din Sectorul 3 al Capitalei, in care, pana acum mai bine de un an, domnea liniștea. De cand au aparut in zona drogații, viața locuitorilor de aici s-a transformat intr-un coșmar. Drogurile sunt un flagel care pare ca ne-a acaparat cu totul, iar autoritațile nu fac nimic. Mai mulți locuitori din strada Cezar Bolliac, Sectorul 3, București s-au adresat cotidianului Puterea, in disperare de cauza, dupa ce la un imobil din strada amintita au inceput sa se stranga persoane dubioase, strada devenind practic un soi de loc de intalnire al drogaților. Oamenii au facut nenumarate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au retinut, in ultimele 24 de ore, trei persoane pentru infractiuni comise in trafic. Un adolescent de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Testul a iesit pozitiv la substante psihoactive. Doi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului,…

- Un barbat de 45 de ani, care figura ca urmarit internațional in Austria din cauza unui mandat european de arestare emis pe numele lui in urma cu doi ani, a fost prins de polițiști in Sectorul 5 al Capitalei.

- Drogurile de mare risc sunt ilegale in mare parte din continent, dar Portugalia are o abordare diferita. Țara și-a schimbat radical politicile și trateaza dependența de droguri ca o boala. In loc sa fie pedepsiți, dependenților li se ofera ajutor – indiferent daca folosesc marijuana, cocaina sau heroina.…

- Un alt caz revoltator a creat panica in randul cetațenilor romani. Alte doua persoane din Bucuresti au fost atacate de un metis de Brac. Eveimentul a avut loc, de aceasta data, in Sectorul 6 al Capitalei. Cei doi oameni se aflau la plimbare insoțiți de cainii lor. Imediat dupa ce au sunat autoritațile,…

- Directorul Scolii 162, din Sectorul 1 al Capitalei, unde luni sunt asteptati presedintele Klaus Iohannis si ministrul Educatiei Ligia Deca, a postat pe Facebook un filmulet in care prezinta scoala, alaturi de un mesaj adresat elevilor si parintilor, dar si de remarca potrivit careia desi scoala nu poate…

- Trei pensionari din cartierul Baneasa fac demersuri ca pe strada lor din sectorul 1 sa fie amenajate mai multe locuri de parcare de reședința și comunitatea sa-și recapete liniștea de dinaintea amenzilor de la Poliția Locala și al pandei neobosite pentru gasirea unui loc unde sa-și lase vehiculul. Acum…

- Ion Doldurea, primarul din Caracal și tatal patronului firmei unde s-a produs explozia din Crevedia, a exprimat o atitudine de neincredere fața de starea pompierilor raniți, afirmand ca situația lor este „o problema proprie”. In timpul unui interviu acordat postului de televiziune Romania TV imediat…

- Un alt caz șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, in București! Totul s-a intamplat in Sectorul 1 al Capitalei, acolo unde o femeie a fost victima unui caine. Mai exact, animalul a scapat dintr-o curte și a atacat femeia. Autoritațile, dar și echipajele de salvare au intervenit imediat la fața locului.