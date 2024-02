CEVJ alocă aproape 20 milioane de lei pentru paza unităților miniere Complexul Energetic Valea Jiului aloca aproape 20 de milioane de lei pentru paza unitaților miniere din subordinea. A fost scos la licitație contractul de servicii de paza neinarmata a obiectivelor, bunurilor și valorilor pentru pentru sediul executiv S CEVJ SA și sucursalele din cadrul S CEVJ SA: EM Lonea, EM Vulcan, EM Lupeni, Prestserv Petroșani și Electrocentrale Paroșeni. Acesta are o valoare cuprinsa intre 13.602.600 și 19.538.280 lei. 14 februarie este data limita pana la care se depun ofertele. In urma cu circa o saptamana, Mina Livezeni a intrat in vizorul hoților. Un grup de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

