Ceva incredibil: Câți jurnaliști „înfundă” pușcăriile Bilantul anual al Reporters sans frontieres (RSF) marcheaza o premiera, dar, din pacate, nu este vorba despre ceva pozitiv. Și anume, cu 488 de jurnalisti inchisi in lume, „RSF nu a inregistrat vreodata un numar atat de ridicat de jurnalisti detinuti”, dupa cum deplange ONG-ul in bilantul sau anual. Cele cinci tari unde cel mai mare numar de jurnalisti erau detinuti anul acesta sunt China, Malaysia, Vietnam, Belarus si Arabia Saudita. RSF dezvaluie totodata ca numarul celor ucisi (46) in 2021 a atins cel mai scazut nivel dupa 20 de ani. Numarul de 488 de jurnaliști care infunda pușcariile marcheaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Astfel, potrivit raportului CPJ, 50 de jurnalisti s-ar afla in inchisoare, in China, 26 - in Myanmar, 25 - in Egipt, 23 - in Vietnam si 19 - in Belarus, relateaza Agerpres.Daca se adauga la acest clasament Arabia Saudita, Iranul, Turcia, Rusia, Etiopia si Eritreea, atunci numarul acestora crește alarmant,…

- Numarul jurnaliștilor din întreaga lume care se afla în spatele gratiilor a atins un nivel record la nivel mondial în 2021, potrivit unui nou raport al organizației ”Committee to Protect Journalists” (CPJ), care precizeaza ca 293 de reporteri erau încarcerați la 1…

