Cetățenii nevaccinaţi ar putea intra în lockdown Cetațenii austrieci nevaccinați anti-coronavirus risca sa intre in carantina. Conform noilor planuri guvernamentale, relatate de agenția DPA, acest lucru s-ar putea intampla daca situatia din unitatile de terapie intensiva se agraveaza. „Suntem pe cale sa ne impiedicam de o pandemie a celor neprotejati”, a spus cancelarul Alexander Schallenberg vineri noaptea, dupa o reuniune de criza. Schallenberg a exclus un lockdown pentru cei care au fost vaccinati sau care s-au recuperat dupa COVID-19. El si-a exprimat speranta ca planurile vor trimite un semnal, relateaza Agerpres. Sunt inca prea multi „cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

