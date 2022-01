Cetățenii de pe strada Morilor din Vinerea, nemulțumiți de o pantă a trotuarului proaspăt reabilitat, care iarna le pune probleme majore din cauza gheții Cetațenii care locuiesc sau trec pe strada Morilor, din Vinerea, sunt extrem de nemulțumiți de panta care a fost data unui trotuar, reabilitat vara trecuta, care de cand a venit iarna este mereu necurațat de gheața și care le pune sanatatea in pericol. Persoana care ne-a timis pozele ne-a relatat ca trecatorii prefera sa mearga direct pe șosea, expunandu-se unor riscuri destul de mari, decat sa alunece și sa cada pe acea panta iar drept urmare sa ajunga la spital, de unde se pot alege și cu COVID… „Buna ziua. Va trimit cateva poze cu o porțiune a unui trotuar, situat pe strada Morilor și reabilitat… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

