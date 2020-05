Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a anuntat marti ca va incepe sa ridice sanctiunile impuse Venezuelei daca opozitia si Partidul Socialist al presedintelui Nicolas Maduro ar forma un guvern interimar fara acesta, marcand o schimbare a politicii americane, transmite Reuters potrivit news.ro.In timp ce Venezuela…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a ordonat duminica plasarea in carantina a sase state si a capitalei Caracas, incepand de luni, pentru a incetini raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters si AFP.El a cerut intreprinderilor sa se inchida si cetatenilor sa ramana in locuinte.…

- Prezent la un eveniment televizat care promoveaza planul național de sanatate pentru femei, Nicolas Maduro le-a spus femeilor "sa dea naștere, sa dea naștere". Venezuela se confrunta cu un deficit de hrana și medicamente, pe fondul unei crize economice, iar intre 2013 și 2018, 13% dintre copiii Venezuelei…

- Opozitia venezueleana, majoritara in Adunarea Nationala, a aprobat o lege care urmeaza sa-i permita liderului sau Juan Guaido sa gestioneze circa 80 de milioane de dolari ale statului inghetate in strainatate in cadrul sanctiunilor impotriva presedintelui socialist Nicolas Maduro, transmite AFP.…

- De cand președintele Nicolas Maduro a fondat Forța Speciala de Acțiune din cadrul Poliției Naționale a Venezuelei, acum doi ani și jumatate, echipa și-a caștigat o reputație de temut in cartierele sarace din Venezuela, relateaza Reuters.

- Sute de soldati si militieni, blindate si vehicule transportand rachete au fost comasate joi in apropierea frontierei columbiene pentru manevre la ordinul presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, informeaza AFP. Maduro a anuntat inca la 9 ianuarie aceste exercitii, preconizate sa aiba loc sambata si…

- Venezuela i-a cerut procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga sa lanseze o ancheta impotriva Statelor Unite ale Americii pentru crime impotriva umanitatii rezultate din sanctiunile impuse de Washington, a anuntat ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza, transmit Reuters si…

