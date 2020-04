Stiri pe aceeasi tema

- MAE a facilitat revenirea in țara, sambata, a 56 de cetațeni romani care se aflau cu titlu temporar in Dubai, Emiratele Arabe Unite, cu o cursa aeriana, tip charter, operata de o companie privata, pe ruta Dubai – Chișinau – București, potrivit Mediafax.Cu aceeași cursa au fost repatriați și…

- Organizația Tinerilor Medici vine cu o inițiativa prin care incearca sa rezolve problema deficitului de echipamente de protecție. Astfel, a fost creat un grup online in care sunt centralizate necesitațile rezidenților și ale medicilor tineri, in ce privește materiale sanitare.

- Deputatul bacauan Claudiu-Augustin Ilișanu transmite un mesaj cu privire la necesitatea testarii medicilor de la spitalul din Onești, județul Bacau, angrenați in lupa cu noul coronavirus și urgența achiziționarii de echipamente sanitare de protecție... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova, fluxul de persoane a constituit 3.464 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 2.368 traversari persoane, dintre care 1.267 treceri la frontiera moldo-romana, 872 treceri…

- Guvernul a organizat rute charter pentru a aduce in Republica Moldova doua grupuri de cetațeni ai Republicii Moldova blocați la hotarul intre Austria și Ungaria.78 de persoane au fost transportate din din Viena, Austria, la Chișinau.

- Zborurile din Italia spre Republica Moldova nu vor fi interzise, dar pe teritoriul Republicii Moldova vor putea intra doar cetațenii moldoveni, a declarat președintele Igor Dodon, citat de agora.md

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi au depistat trei cetateni din Irak care au traversat raul Prut cu ajutorul unei barci pneumatice, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi…

