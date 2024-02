Stiri pe aceeasi tema

- In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala. La data de 14 februarie 2024, in jurul orei 21.40, politistii din cadrul Politiei Municipiului Mangalia Biroul de Ordine si Siguranta Publica au identificat un barbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Stefan Cel Mare din municipiul…

- Un tanar a fost arestat, dupa ce noaptea trecuta a fost prins conducand fara permis, pe un drum public din București. Inițial, șoferul nu a vrut sa opreasca la semnalele polițiștilor și a apasat pedala de accelerație.

- La data de 24 ianuarie 2023, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Decebal din Sebeș, au depistat un tanar de 19 ani, din Sebeș, care conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Tanarul mai este cercetat…

- La data de 10 decembrie a.c., in jurul orei 20.15, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Piata Republicii din orasul Techirghiol, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru…

- Un sofer fara permis nu a oprit la semnalul politistilor si a fost urmarit in trafic, in municipiul Constanta. In masina sa au fost gasite substante cu efecte psihoactive, informeaza News.ro. Politistii au facut semnal de oprire soferului unui autotursm care se deplasa pe strada Cumpenei din municipiul…

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 3.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au identificat un barbat, de 19 ani, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei…

- La data de 26 noiembrie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza municipiului, au depistat un minor in varsta de 17 ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Cercetarile sunt continuate…

- Un sofer a fost urmaritin trafic de politisti, in municipiul Constanta, dupa ce nu a oprit la semnalul agentilor. Politistii au stabilit ca barbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au anuntat…