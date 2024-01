Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean maghiar a fost prins in flagrant delict in timp ce vindea droguri in Odorheiu Secuiesc. Acesta a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraților Tribunalului Harghita.Potrivit IGPR, duminica, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Un cetatean ungar a fost arestat dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce comercializa o cantitate de substanta psihoactiva, in municipiul Odorheiu Secuiesc, el fiind acuzat ca a vandut in mai multe randuri substante interzise consumatorilor din oras si localitatile invecinate.Oficial de la DIICOT…

- La data de 21 ianuarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui cetațean strain de naționalitate maghiara. Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de efectuare…

- Un traficant de droguri a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cu 70 de grame de cristal (3-CMC) in masina, informeaza, duminica, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Satu Mare.Potrivit sursei citate, barbatul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a trei persoane cercetate pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, iar Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventiva a acestora.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus joi reținerea unui inculpat cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „efectuare de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte…

- Oamenii legii au prins un traficant de droguri chiar in timp ce acesta iși comercializa „marfa”. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub…

- Cinci persoane din județele Mureș și Cluj au fost plasate in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, in urma unei operațiuni de prindere in flagrant și a 15 percheziții domiciliare, conform unui comunicat de presa transmis luni de catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…