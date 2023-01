CES 2023: LG Signature OLED M, cel mai nou concept de televizor de la LG este…wireless LG și-a facut un obicei din a aduce televizoare cat mai neobișnuite la CES in fiecare an, iar 2023 nu face nota discordanta. De aceasta data, compania sud-coreeana a venit cu un nou model din gama Signature, dedicata OLED-urilor spectaculoase, iar acesta se numește LG Signature OLED M. La standul LG este in continuare prezent și LG Rollable, ultimul exemplu din aceasta serie, care a și evoluat ulterior intr-un produs real, in valoare de 100.000 de dolari. LG OLED M este așadar cel mai nou membru al familiei Signature, iar factorul sau wow nu este reprezentat de ecran, ci de o cutie mica, așezata… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

