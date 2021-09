Certificatul verde, OBLIGATORIU inclusiv pentru copiii mai mari de 6 ani. Noile norme adoptate de Guvern Guvernul a adoptat noi restricții, in contextul creșterii alarmante a cazurilor de covid. Certificatul verde, care atesta vaccinarea, trecerea prin boala sau testarea, va fi obligatoriu la restaurante, cafenele sau evenimente private, in localitațile unde incidența trece de 3 cazuri la mia de locuitori. Certificatul verde este obligatoriu și pentru copiii de peste 6 ani. […] The post Certificatul verde, OBLIGATORIU inclusiv pentru copiii mai mari de 6 ani. Noile norme adoptate de Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

