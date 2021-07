Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot genera certificatele digitale UE privind COVID este disponibil incepand de joi. Specialistii Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), care au dezvoltat intregul sistem informatic, au facut ultimele optimizari, in conformitate cu prevederile OUG adoptata de Guvern. Cei care vor dori un certificat pentru a calatori in siguranta pe timpul pandemiei de COVID-19 vor avea la dispozitie, incepand de joi, platforma https://certificat-covid.gov.ro. Interfata aplicatiei este intuitiva, iar in mai putin de 10 pasi poate fi obtinut certificatul:…