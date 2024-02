Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bistrița anunța ca, in perioada 1-29 februarie 2024, o parte din serviciile online nu vor fi operaționale in totalitate. Potrivit municipalitații, in intervalul menționat vor fi efectuate proceduri de schimbare a furnizorului care asigura utilizarea Sigiliului electronic. „In aceasta…

- In atenția calatorilor! Astazi, in intervalul orelor 10:00 - 17:00 serviciile aplicațiilor GPS și harților digitale, nu vor fi disponibile, transmite Noi.md. Aceasta masura este necesara pentru desfașurarea lucrarilor de mentenanța și pentru a aduce imbunatațiri semnificative in cadrul serviciului furnizat…

- Comisia trimite cereri de informatii catre 17 platforme si motoare de cautare online foarte mari, in temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, conform Comisiei Europene.Comisia a trimis astazi, 18 ianuarie, cereri oficiale de informatii in temeiul Regulamentului privind serviciile digitale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca cetatenii din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online, potrivit Agerpres. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ are scopul de a creste gradul de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilitatii ca…

- Ieri, 18 Decembrie 2023, la restaurantul Potaissa din Turda a avut loc incheierea Proiectului „Turda online – servicii publice digitalizate la nivelul Primariei Municipiului Turda”. Mai exact, prin acest proiect, s-au extins numarul de servicii disponibile deja pe portalul online.primariaturda.ro, prin…

- In 1997, Coca-Cola a introdus o metoda de plata a bauturilor racoritoare la automatele de bauturi racoritoare prin intermediul mesajelor text. Puteai sa scoți telefonul mobil, sa trimiți un cod prin SMS, iar automatul iți distribuia bautura. In mod convenabil, costul sucului era pur și simplu adaugat…

- Marcel Ciolacu și colegii sai de partid au reușit o mare victorie, dupa votul din cele doua camere parlamentare. Legea Pensiilor a fost promulgata astazi de Klaus Iohannis. Dar, așa cum s-a mai tot discutat, puțini sunt cei care știu cum sunt afectati romanii de noua lege a pensiilor.