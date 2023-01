Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala a amendat, in ultimele zile, mai multe femei care cerseau la semafoare "un banut pentru lapte praf" tinand in brate papusi din carpe in loc de bebelusi, informeaza Primaria Sectorului 6, potrivit Agerpres.

- Serviciile de evaluare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aveau in evidenta, la finele lunii iunie 2022, un numar de 80.578 copii cu dizabilitati, cu 1.808 copii (2,3%) mai multi comparativ perioada similara din 2021, potrivit Agerpres. Conform datelor centralizate de…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș cauta din nou sa recruteze și sa formeze persoane care vor sa devina asistenți maternali profesioniști. Ofera pregatire gratuita.

- La Centrul de Recuperare și Reabilitare Sasca Mica a debutat luni, 14 noiembrie 2022, Campania „Porți deschise spre comunitate", care in acest an are o semnificație deosebita: implinirea a 25 de ani de la inființarea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului ...

- De aproape 2 saptamani este stare de alerta in județul Maramureș din cauza mormanelor de gunoaie. Responsabilii au cerut ajutor la nivel central pentru ca zona sa nu ramana sufocata de deșeuri. Astfel, Comitetul Național pentru situații de urgența a decis ca tratarea și depozitarea deșeurilor din Maramureș…

- Atenție, limbaj ofensator!UPDATE 23:28 - Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal - Mitica Dragomir susține ca totul a fost bine planificat și ca au fost și alte persoane care l-au atacat, nu doar Ceaușescu.„Eu am vrut sa ma duc la mașina și sa plec. Daca te oprește cineva și te injura pe strada,…

- Prima parte, cea mai puțin cunoscuta, din acordul de cedare a terenului de 580 de metri patrați din viitoarea parcare supraetajata din centrul Timișoarei este pe cale sa devina realitate. Terenul și primele doua etaje ale cladirii Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului din…

- Brașovul este „primul județ digitalizat din punct de vedere instituțional”. Este anunțul facut de Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, la „Digital Up – Dezvoltare Antreprenoriala pentru IMM-uri”. El a evocat inițiativa autoritaților locale de a aplica și implementa un program…