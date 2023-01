Stiri pe aceeasi tema

- ”Un fenomen bizar a inceput sa ia amploare pe strazile Capitalei, la inceput de an: femei cu bebeluși in brațe cerșesc la semafor „un banuț pentru lapte praf”. Atenție! Nu va lasați pacaliți! In brațele cerșetoarelor nu sunt copii, ci papuși din carpe. Poliția Locala Sector 6 a prins in fapt mai multe…

