Stiri pe aceeasi tema

- Toti cainii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inclusiv cainii eroi trimisi sa salveze victimele prinse sub daramaturi in urma unor cutremure, sunt antrenati intr-una dintre cele mai mari scoli de profil din Europa, situata in Padurea Dumbrava Sibiului

- Guvernul din Sri Lanka a anuntat marti interzicerea totala a produselor din plastic de unica folosinta ca masura de protectie a mediului, motivata partial de moartea mai multor elefanti si cerbi salbatici din cauza deseurilor din plastic.

- In Raportul anual de activitate al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru anul 2022, prezentat de procurorul șef Crin Bologa, sunt menționate creșteri inregistrate la majoritatea indicatorilor, dar din statistici rezulta și decalaje intre bilanțurile unor structuri teritoriale ale parchetului…

- Dupa pauza de iarna, binevenita pentru incarcarea „bateriilor”, Liga Nationala de handbal masculin se reia in forta, chiar in acest week-end. CSM Constanta debuteaza oficial in 2023 cu un meci pe terenul „lanternei” clasamentului, CSM Oradea. Dupa ce si-a masurat fortele in amicalele cu CSA Steaua Bucuresti,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), organism de supraveghere nucleara al ONU, a informat joi despre producerea de noi explozii puternice in apropierea centralei nucleare Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de aproape un an de Rusia, reinnoindu-si apelurile la

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie…

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru - CSM Constanta, s-a oprit in optimile de finala ale probei de simplu feminin din cadrul turneului WTT Feeder Doha 2023. Unica reprezentata a Romaniei in aceasta faza, constanteanca n-a avut nicio sansa in fata…

- In perioada 18 20 ianuarie 2023, Directia Nationala Anticoruptie organizeaza interviul pentru numirea procurorilor cu functii de executie in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror, dupa cum urmeaza:a la Structura centrala a Directiei ndash; 18…