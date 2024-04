Românii și sărăcia: între ajutoarele sociale și pomana electorală In Romania contemporana, saracia ramane una dintre cele mai presante și persistente probleme sociale. In ciuda progreselor economice și a promisiunilor politice, mulți romani se confrunta in continuare cu dificultați financiare și lipsuri materiale. Existența saraciei intr-o țara membra a Uniunii Europene, cum este Romania, poate fi atribuita mai multor factori, complecși și interconectați. Deși apartenența la UE ofera acces la fonduri și resurse pentru dezvoltare, exista provocari specifice care pot impiedica progresul. Iata cateva dintre acestea: Disparitațile regionale: Romania se confrunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stresul este nelipsit din viața noastra și, din pacate, iși lasa adesea amprenta pe sanatatea noastra, afectand inclusiv sanatatea cardiovasculara. Nivelul crescut de cortizol, hormonul secretat de organismul nostru drept raspuns la stres, poate crește semnificativ riscul de apariție a bolilor cardiovasculare.…

- In Romania, accesul la serviciile de sanatate este un drept fundamental garantat de sistemul de asigurari sociale de sanatate (CNAS). Totuși, pentru cei care nu sunt asigurați, costurile și procedurile pot fi complicate și, uneori, dificil de gestionat. In principiu, un pacient neasigurat CNAS poate…

- Incepand cu anul 2025, in Republica Moldova va fi introdus un nou model european al cartii de identitate, care va inlocui, treptat, buletinele emise anterior. Astfel, cetatenii Republicii Moldova vor detine o Carte de identitate, iar cetatenii straini, apatrizii, refugiatii si beneficiarii de protectie…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Adunarea Generala a societatii Know How Design And Construction S.R.L.Constanta a luat mai multe decizii ce vizeaza firma. Astfel, Codrin Tritescu si Abduraman Redin Tanior au decis modificarea datelor de identificare a asociatilor si au aprobat cesionarea unor parti sociale, astfel: Tritescu Codrin…

- Problemele fermierilor din Romania sunt similare cu cele ale celor europeni, motiv pentru care manifestațiile au loc in multiple țari din UE, iar Comisia Europeana va trebui sa vina acum cu soluții, a declarat joi Klaus Iohannis cu ocazia unei conferințe de presa susținuta la Consiliul European de la…

- Adunarea Generala a Asociatilor AGA a societatii Millenium Pro Design SRL a luat decizii importante in cadrul sedintei din 4 decembrie 2023. Este vorba despre schimbarile majore in cadrul asociatilor si in structura capitalului socialPotrivit documentului, se ia act de cesiunea tuturor partilor sociale…