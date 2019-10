Stiri pe aceeasi tema

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul unde s-a produs in 1986 cea mai mare catastrofa nucleara din istoria omenirii, informeaza Agerpres. Pretul pachetului turistic este de 395 de euro, iar fiecare participant va avea asupra sa și un…

- Lucian Badircea, CEO al agentiei de turism Iri Travel, a declarat pentru AGERPRES, ca ideea organizarii unei excursii la Cernobil i-a venit in urma succesului serialului cu acelasi nume difuzat de HBO. "In urma difuzarii serialului 'Cernobyl' ne-am dat seama ca acest fenomen a cunoscut o amploare…

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…

- Ambasadori ai mai multor state membre UE au vizitat, joi, Centrul de informare turistica din satul tulcean Luncavita, in cadrul editiei aniversare a unei caravane care se desfasoara sub motto-ul "Da, ne pasa", initiata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania pentru promovarea proiectelor europene.…

- Primele doua sezoane ale serialului „Umbre”, produs de HBO Europe in Romania, vor fi difuzate la postul de televiziune TNT incepand cu 5 noiembrie, potrivit news.ro.Primul sezon are opt episoade, regizate de Igor Cobileanski si Bogdan Mirica, acesta din urma semnand scenariul adaptat. Din…

- Falimentul Thomas Cook genereaza ingrijorari in randul clientilor touroperatorului britanic, insa un numar mare dintre acestia ar trebui sa fie protejati gratie unei directive europene, transmite AFP. Intre timp, la Bucuresti, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) analizeaza…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a declarat luni ca cei cinci specialisti care au murit in explozia survenita joia trecuta pe o platforma de lansare a rachetelor nucleare din Marele Nord lucrau la "noi arme" si a promis ca va continua testele "pana la sfarsit", informeaza France Presse.