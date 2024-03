Stiri pe aceeasi tema

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…

- Premierul Marcel Ciolacu va sta fața in fața cu liderii europeni la evenimentul la care se stabilește programul electoral pentru alegerile europarlamentare și va trebui sa explice de ce social-democrații vor candida alaturi de liberali. Printre liderii importanți cu care va avea ocazia sa stea de vorba…

- Maghiarii din judetul Covasna au mai multa incredere in Guvernul de la Budapesta decat in cel de la Bucuresti sau decat in Uniunea Europeana și sunt multumiti de activitatea depusa de administratiile publice locale si judetene, releva un sondaj de opinie prezentat la Sfantu Gheorghe.Realizat pe un eșantion…

- Traian Basescu nu figureaza pe lista de candidați la alegerile europarlamentare intocmita de Partidul Mișcarea Populara (PMP), partidul pe care Basescu l-a fondat. Pe lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din anul 2024 apar urmatoarele persoane: Eugen Tomac – președinte PMP, Ionuț Simionca…

- Europarlamentarul roman Victor Negrescu a fost desemnat negociatorul-șef al bugetului UE pentru anul 2025, potrivit euractiv.ro . Prioritațile Parlamentului European se focalizeaza pe fonduri suplimentare pentru imbunatațirea nivelului de trai și dezvoltarea agriculturii. Eurodeputatul a prezentat in…

- Alegerile europarlamentare din 6-9 iunie din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar putea fi urmate de un scenariu in care principalele institutii UE - Comisia Europeana, Consiliul European si Parlamentul European - sa fie conduse de femei, comenteaza joi Politico.Dupa scrutinul european…

- Anul electoral incepe cu mutari surprinzatoare in peisajul politic romanesc, in contextul in care Dacian Cioloș și partidul sau REPER au luat decizia de a vira catre Partidul Național Liberal (PNL). Sursele noastre au confirmat ca negocierile pentru o fuziune intre cele doua formațiuni sunt in desfașurare,…