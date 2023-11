Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, interpelat miercuri in cadrul unei reuniuni politice privind conflictul dintre Israel si Hamas, s-a declarat in favoarea unei „pauze” pentru a permite „prizonierilor” sa paraseasca enclava, scrie AFP. Presedintele american, care candideaza pentru un al doilea mandat, vorbea la un eveniment…

- Presedintele american, Joe Biden, a transmis un mesaj rar liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, avertizand Teheranul sa nu vizeze personalul american din Orientul Mijlociu, a comunicat joi Casa Alba, dupa o serie de atacuri asupra fortelor americane in regiune, informeaza Rador Radio Romania."A…

- Președintele american Joe Biden și Papa Francisc au discutat duminica despre razboiul dintre Israel și Hamas, potrivit Casei Albe, in timpul caruia Biden a condamnat atacul Hamas, afirmand in același timp necesitatea de a proteja civilii din Gaza.„A discutat despre recenta sa vizita in Israel și…

- Președintele SUA Joe Biden a vorbit despre razboaiele din Ucraina și Israel in discursul sau catre națiune, susținut joi, in Biroul Oval, la o ora de maxima audiența, facand apel la poporul american pentru a sprijini doua democrații care, spune el, se confrunta cu amenințari existențiale. Biden a facut…

- Președintele american Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval, informeaza Rador Radio Romania.Astazi, Joe Biden se va adresa poporului american din Biroul Oval cu privire la raspunsul Statelor Unite la atacurile teroriste ale Hamas contra Israelului, dar și a agresiunii Rusiei in…

- Miercuri, aeronava prezidențiala Air Force One a aterizat pe Aeroportul din Tel Aviv, in jurul orei 11:00, marcand sosirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in Israel. Aceasta vizita survine in contextul razboiului existent intre Israel și gruparea terorista Hamas. Ce dorește sa…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.