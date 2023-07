Cerere USR și Forța Dreptei: comisie specială pentru măsuri legislative în centrele sociale Controalele la centrele de ingrijiri pentru batrani, copii sau persoane cu dizabilitați au continuat și ieri in toata țara. Prefecturile au dat amenzi de sute de mii de lei, au inchis unele unitați cu probleme și au relocat beneficiarii in județe precum Braila sau Vrancea, scrie Rador. Un control a dispus și premierul Marcel Ciolacu și la Autoritatea Naționala pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilitați. Opoziția vrea insa și urmari clare dupa aceste controale, care ar trebui sa se incheie saptamana aceasta. CITESTE SI BREAKING NEWS Guvernul pregatește marele Plan: se introduc impozite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI BREAKING NEWSpregatește marele Plan: se introduc impozite…

Stiri pe aceeasi tema

- 11 centre sociale au fost inchise si alte 25 au activitatea suspendata, dupa primele doua zile de controale ale autoritatilor in aproape o mie de astfel de institutii, la nivelul intregii tari. Un control a dispus si premierul Marcel Ciolacu la Autoritatea Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati,…

- Institutiile publice cu atributii de control din toata țara verifica, in aceasta saptamana, mii de centre rezidentiale destinate varstnicilor, adultilor cu dizabilitati si copiilor care funcționeaza in prezent in județe și in Capitala. In urma intalnirii pe care premierul Marcel Ciolacu a avut-o duminica,…

- Primaria Sectorului 4 a facut un control la un adapost unde erau cazați 6 minori, iar ca urmare a deficiențelor descoperite acolo, primarul Daniel Baluța a demis absolut toata conducerea DGASPC Sector 4. „Acțiunea de control a avut loc astazi, 10 iulie a.c., in cadrul seriei de verificari efectuate…

- In baza dispozițiilor primului ministru al Romaniei, domnul Marcel Ciolacu, astazi a fost semnat Ordinul Prefectului Județului Arad privind verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor varstnice,... The post Incep controalele la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor…

- Patru echipe mixte de control formate din reprezentanti ai mai multor institutii, coordonate de prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, vor controla, timp de o saptamana activitatea centrelor pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati din Vrancea. Ca urmare a ordinului Ministrului…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica, demararea unor controale urgente in toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati. „In primul rand, toate centrele pentru copii, persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, de stat sau private, trebuie verificate si reanalizate…

- Aproape ca nu exista politician care sa nu se fi prins ca situația batraneilor din azilele groazei este subiectul momentului. Și ca, in consecința, toata lumea citește orice informație pe aceasta tema. Așa ca se apuca sa vorbeasca. Unul dintre acești politicieni este Catalin Drula de la USR. Ce vrea…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și-a pierdut dreptul de a face vizite inopinate in centrele pentru persoane cu dizabilitați dupa ce Ministerul Muncii a denunțat unilateral acordul. Ministerul susține ca ONG-ul ar fi incalcat protocolul. „Prin aceasta denunțare, ministrul Muncii da liber la abuzuri…