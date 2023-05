”Ministerul Apararii Nationale organizeaza joi, 25 mai, in marile garnizoane din tara, precum si la mausoleele eroilor si la cimitirele si parcelele de onoare, ceremonii militare si religioase dedicate Zilei Eroilor, in cadrul carora vor fi rostite simbolic nume ale eroilor poporului roman cazuti la datorie in razboaiele purtate de Armata Romaniei ori in misiuni executate in teatrele de operatii”, anunta Ministerul Apararii. Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, va participa, la ora 10.00, la ceremonia militara si religioasa organizata la Monumentul Eroilor din Padurea Dumbrava, din Sibiu.…