Cere o adevărată curățenie de toamnă Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, atrage atenția autoritaților locale asupra modului cum „de cațiva an, este executata așa zisa curațenie de sezon in municipiul Arad”. „Pana nu de mult, in mod firesc, toamna și primavara se adunau in timpul curațeniei de sezon resturile vegetale din curțile aradenilor, dupa un calendar bine stabilit de primarie. Acum, curațenia este echivalata doar cu toaletarea pomilor de pe spațiul public. Observ ca grija fața de nevoile reale ale aradenilor a trecut de mult pe locul doi in preocuparile administrației locale. De trei-patru… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

