Cercetătorii polonezi: Există o genă care predispune la o formă gravă de Covid-19 Porivit cercetatorilor de la Universitatea de Medicina din Bialystok (Polonia) exista o gena pe care ei au identificat-o care dubleaza riscul de a face o forma grava de Covid-19, transmite Reuters și Agerpres. „Dupa mai bine de un an si jumatate de munca, a fost posibil sa identificam o gena responsabila pentru o predispozitie de a dezvolta o forma grava de COVID-19”, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski. „Aceasta inseamna ca in viitor vom putea… sa identificam persoanele cu o predispozitie de a face o forma grava de COVID-19”, a mai spus ministrul Niedzielski. In opinia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

