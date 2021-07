Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda a conceput un dispozitiv de blocare a gurii cu ajutorul magneților menit sa ajute la pierderea in greutate. Invenția este comparata de numeroși internauți cu un instrument de tortura, informeaza marți Agerpres , care citeaza AFP. Dispozitivul, care este prezentat…

- Formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel a castigat alegerile din Saxonia Anhalt. Partidul Crestin-Democrat a dominat bataliile electorale regionale din 1990 incoace. Crestin-democratii lui Merkel au avut cu 13,5 procente mai mult decat principalii contracandidati de la Alternativa…

- Terra gazduieste circa 50 de miliarde de pasari, aproape de sase ori mai mult decat numarul oamenilor, potrivit unei estimari realizate de oameni de stiinta australieni si publicata in revista Proceedings of the US National Academy of Sciences. Potrivit DPA, o echipa condusa de William Cornwell de la…

- Riscurile infectarii cu noul coronavirus in aer liber sunt infime. Cel puțin asta afirma cercetatorii de top din Germania care au analizat transmiterea prin aerosoli. Potrivit experților institutului Koch și ai Societații pentru Cercetarea Aerosolilor, doar o persoana din o mie s-a infectat afara. Nici…