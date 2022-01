Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori israelieni au descoperit in celulele umane un sistem biologic de control ce inhiba dezvoltarea cancerului, ceea ce duce la o noua clasa de medicamente oncologice mai eficiente, a anuntat duminica Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, informeaza agentia Xinhua.

- Cercetatori israelieni au descoperit in celulele umane un sistem biologic de control ce inhiba dezvoltarea cancerului, a anuntat duminica Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, informeaza agentia Xinhua. Descoperirea ar putea conduce spre o noua clasa de medicamente oncologice mai eficiente,…

- Cercetatorii israelieni au descoperit in celulele umane un sistem biologic de control ce inhiba dezvoltarea cancerului, a anuntat duminica Universitatea Ben Gurion. Descoperirea ar putea conduce spre o noua clasa de medicamente oncologice mai eficiente.

- Potrivit unui recent studiu, publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences, ar fi necesara doar o picatura de sange pentru a detecta cancerul pulmonar. Studiul nostru demonstreaza potențialul de dezvoltare a acestei metode de depistare sensibila pana la depistare precoce a cancerului pulmonar.…

- Un grup de oameni de stiinta israelieni a descoperit o legatura intre renuntarea la fumat si obezitate, a anuntat miercuri Institutul de stiinta Weizmann (WIS) din centrul Israelului, informeaza agentia Xinhua. In cadrul unui nou studiu ale carui rezultate au fost publicate in jurnalul stiintific Nature,…

- O cantitate de 25 000 de tone de deșeuri produse in pandemie au ajuns in oceanele lumii. Pandemia de coronavirus a dus la o crestere importanta a deseurilor de plastic la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Academia Chineza de Stiinte, relateaza dpa. “Deseurile de plastic…

- Arheologii israelieni au descoperit un inel de aur vechi de peste 1.300 de ani, a anuntat marti Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), relateaza Xinhua. Inelul cu o greutate de 5,11 grame, incrustat cu ametist, a fost scos la iveala in timpul unor sapaturi in orasul Yavne, din centrul…

- Cercetatorii americani au conceput un medicament capabil sa inhibe o proteina care joaca un rol important in evoluția maladiei Parkinson. Noul medicament poate sa incetineasca evoluția bolii. Rezultatele studiului au aparut in revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Cercetarile au evidențiat…