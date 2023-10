Cercetătorii chinezi au creat un ­robot capabil să alunece cu mare ­rapiditate sub apă Cercetatorii dintr-o echipa stiintifica chineza s-au inspirat din abilitatea unor pesti si a altor vietuitoare marine de a se “catara” pe stanci si au proiectat un robot subacvatic ce detine calitati adezive impresionante si care se poate atasa de diverse suprafete generand o forta de 1.000 de ori mai mare decat propria greutate, informeaza agentia de presa Xinhua, preluata de Agerpres. Acel robot biometric a realizat totodata performanta remarcabila de a aluneca cu o viteza de 7,83 ori mai mare decat lungimea sa per secunda, potrivit unui studiu publicat recent in revista National Science Review.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

