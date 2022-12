Cercetătorii canadieni au reușit să distrugă tumori cerebrale prin șocuri electrice O echipa de cercetatori de la Universitatea Saskatchewan din Canada a publicat, la finele lunii noiembrie, rezultatele unei noi metode de tratare a cancerului cerebral. Aceasta tehnica inedita consta in introducerea de ace direct in creier pentru a ajunge la tumora maligna și a administra șocuri electrice minime. Primele teste de laborator au oferit rezultate incurajatoare. Cercetatorii canadieni au descoperit ca șocurile electrice de anumite intensitați reușesc sa distruga celulele glioblastomului, forma de cancer cea mai frecventa și cea mai agresiva. Concret, o serie de 90 de implusuri de 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

