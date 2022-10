Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul timp, ANAF a impus o mulțime de legi, prin care aceștia au cerut taxe pentru prestarea anumitor servicii. De aceasta data, au hotarat sa acționeze in domeniul imobiliar. Este clar ca imobilele reprezinta un mare interes pentru romani atunci cand vine vorba de investiții. Cu atat mai mult, exista o mulțime de…

- Uleiul de masline conține o mulțime de grasimi sanatoase și nutrienți valoroși pentru sanatate. Ce se intampla daca bei o lingura de ulei de masline pe stomacul gol. Experții sunt de acord ca uleiul de este benefic organismului și previne o mulțime de boli. Nu te-ai fi așteptat la asta.

- Jucatorul rus Karen Khachanov (numarul 31 in clasamentul ATP) s-a calificat in semifinalele US Open, dupa ce a trecut in 5 seturi, scor 7-5,4-6, 7-5, 6-7(4), 6-4 , de australianul Nick Kyrgios (numarul 25 in clasamentul ATP). In tribune, a fost nebunie. Daca Kyrgios a fost foarte nervos și și-a distrus…

- O felie fierbinte și pufoasa de pizza cu cașcaval topit. O gramada de cartofi prajiți crocanți. Inghețata care picura pe un cornet, intr-o zi fierbinte de vara. Cand te uiți la oricare dintre aceste alimente, o parte specializata a cortexului tau vizual se aprinde, potrivit unui nou studiu al neurologilor…

- „Lucruri fantastice ii așteapta pe romani“, spunea acum vreun an o inalta oficialitate de pe plaiurile mioritice. Sa ne imaginam acum, in plina vara, un grup de oameni – adolescenți, maturi, copii aflați pe un camp de flori… Ar danțui, ar rade, ar alerga… Ce mai, lumea ar fi a lor. Intr-adevar, aceasta…

- Pe fondul razboiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice in creștere, temerile legate de razboiul nuclear i-au determinat pe mulți sa se intrebe ce ar insemna un asemenea conflict pentru omenire și pentru planeta. Orice conflict nuclear ar avea o consecințe devastatoare uriașe, de la decesele…

- Marin Barbu, cel cunoscut de o țara intreaga drept Nea Marin datorita emisiunilor de televiziune, susține ca nu e la curent cu viața amoroasa a nepotului sau, Alex Leonte, cel care tocmai s-a desparțit de Theo Rose. Nea Marin a discutat cu IMPACT.RO in stilul sau direct despre situația fostului cuplu.…

- O echipa internaționala de oameni de știința a facut o descoperire extraordinara in urma unui studiu amplu, care a fost publicat in revista Frontiers in Astronomy and Space Sciences pe 8 iulie 2022. Astronomii au gasit blocuri ale construcției vieții plutind in Calea Lactee, lucru care crește șansa…