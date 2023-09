Cercetătorii au aflat cîți oameni au trăit pe planetă în întreaga istorie a omenirii Unii oameni cred ca populația actuala a planetei - opt miliarde de oameni - este mai mult decit cea care a trait vreodata. Dar cercetatorii au calculat ca de-a lungul mileniilor pe Pamint s-au nascut pina la 117 miliarde de oameni. Compararea numarului de nașteri și decese de-a lungul istoriei omenirii nu este o sarcina ușoara. Inainte de inventarea metodelor moderne de contabilitate și evidenț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul spațial James Webb de la NASA ar fi descoperit primul semn de viata de pe o alta planeta indepartata. Cercetatorii subliniaza ca descoperirea facuta pe o planeta aflata la 120 de ani lumina distanța nu este "sigura” și sunt necesare mai multe date pentru a confirma prezența moleculei.Cercetatorii…

- Oameni de stiinta de la un institut de cercetare din orasul Guangzhou din China au reusit sa creasca tesut renal uman in embrioni de porc, in speranta dezvoltarii in viitor de organe pentru transplant, relateaza dpa.

- O explozie cosmica gigantica, rara si impresionanta in același timp, care eclipseaza cele mai multe supernove din Univers, a fost observata de cercetatorii de la Universitatea Queen's, Irlanda de Nord.

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a anuntat astazi ca si-a depus mandatul in urma depistarii la Centrul de Ingrijire si Asistenta "Casuta lu' Min" din satul Bardesti a 7 persoane care erau tinute la subsolul cladirii, in conditii improprii.

- Acesta aparține familiei de flavivirus care include și virusurile Dengue și Zika ce se transmit la țanțari și transmit boli grave la oameni.Cercetatorii spun ca virusul nu ar provoca boli grave la oameni. Acesta a mai fost raportat in Finlanda, Franța, Elveția și Rusia.Agentul patogen a fost descoperit…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat surprins de o situație din Romania, adica faptul ca potrivit datelor furnizate de CNAS au fost mai multe concedii medicale decat numarul de angajaților de pe teritoriul țarii, in anul precedent. „Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept…

- WD0032-317b, care se afla la 1400 de ani lumina de Pamint, este un pitic brun, dar nu se aseamana cu majoritatea dintre ei. Cercetatorii au masurat temperatura la suprafața obiectului și au descoperit ca aceasta este de 7700 °C. Acest lucru este suficient pentru ca moleculele din atmosfera sa sa se…