Un roi de fragmente dintr-o cometa ar fi lovit Terra in urma cu 13.000 de ani, avand ca efect modificarea radicala a societatilor umane arhaice, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea din Edinburgh, Scotia, coordonati de Martin Sweatman, transmite sambata Space.com care citeaza un studiu publicat in a doua parte a lunii mai de Earth-Science Reviews.

Conform cercetatorilor, acest impact ar fi fost cel mai important eveniment de acest tip dupa evenimentul Chicxulub, produs in urma cu aproximativ 66 de milioane de ani si care a dus la disparitia dinozaurilor.

Echipa…