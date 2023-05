Stiri pe aceeasi tema

- Cercetat de polițiști pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata, reținut pentru 24 de ore La data de 18 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Petrești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești,…

- La data de 16.05.2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice-I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in executare 9 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal ce vizeaza comiterea infracțiunilor…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, fața de un barbat de 24 de ani, din Ionești, banuit de comiterea infracțiunii de viol, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Cel…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, fața de un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța, fiind cercetat…

- In ziua de 29 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au efectuat 5 percheziții domiciliare la persoane banuite de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals.

- Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice au efectuat miercuri, 15 martie, in județul Dambovița, mai multe percheziții la domiciliile mai multor persoane banuite de comiterea unor ilegalitați economice. In urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat mai multe inscrisuri,…

- Miercuri dedimineața, 22 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in aplicare 9 mandate de percheziție domiciliara, opt dintre acestea fiind in județul Dambovița și…

