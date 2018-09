Stiri pe aceeasi tema

- In a doua seara a Festivalului Cerbul de Aur 2018 vor urca pe scena cei 18 concurenți, care vor interpreta prima piesa din cele doua din concurs. Vor urma apoi recitalurile susținute de Linda și Flavius Teodosiu, Loredana și Amy Macdonald. Cei 18 concurenți din 15 țari vor interpreta piese care…

- Miercuri seara incepe Festivalul Cerbul de Aur 2018. Evenimentul este așteptat cu sufletul la gura de fani, mulți dintre aceștia luand cu asalt Piața Sfatului pentru a-i vedea la repetiții pe artiștii lor favoriți. Agitație și atmosfera de sarbatoare la Brașov, in Piața Sfatului, unde, miercuri seara,…

- Un barbat a gasit o carte intr-o biblioteca din Florida, America. A rasfoit-o si a gasit multe insemnari cu creionul. I-a placut enorm ce a citit. Si apoi a vazut ca pe carte era trecut si numele fostului proprietar. Volumul apartinuse lui Hollis Maynel. Asa ca barbatul a cautat-o.

- Au trecut 80 de ani de cand Regina Maria și-a lasat inima romanilor, iar brașovenii nu au uitat-o nici astazi! La Brașov va fi spusa povestea suveranei intr-o seara de excepție. Muzeul Județean de Istorie Brașov organizeaza joi, 19 iulie 2018, de la ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta…

- TVR a anuntat artistii romani care vor sustine recitaluri la editia din acest an a Cerbului de Aur. Astfel, pe scena din Piata Sfatului vor urca, in perioada 29 august – 2 septembrie 2018 Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla’s Dreams, Flavius Teodosiu si…

- Volumul „Eminescu in cautarea Dumnezeului cel viu“, aparut la Editura de Sud, sub semnatura lui Marian Nița și Dan Gheonea, este o noua caramida la edificiul național și internațional Eminescu. Dedicat Centenarului Marii Uniri, sub genericul „100 de ani de ...

- Primaria Municipiului Brasov si Asociatia Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitatii vor organiza la Centrul Cultural Reduta doua dezbateri in care vor prezenta metoda de reparare a partilor exterioare ale caselor cu sprijin financiar de la bugetul local. Prima consultare publica va avea loc marți, 5…