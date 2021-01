Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere au surprins atacul fostului sef al Politiei Locale Oradea, Kover Paul, asupra sotiei sale, din inregistrare reiesind ca in apropierea celor doi s-au aflat mai multi martori, inclusiv un taximetrist, fara insa ca vreunul sa intervina.

- Camerele de supraveghere amplasate pe strada Garii au surprins miercuri, 9 decembrie, in jurul orei 17.00, un baimarean, in varsta de 54 de ani, in timp ce descarca dintr-o utilitara 12 saci cu moloz, la containerul care nu este destinat pentru astfel de deșeuri. Un echipaj de la Biroul Ordine Publica,…

- O doamna in varsta de 46 de ani, s-a adresat cu o plangere la Inspectoratul de Poliție Buiucani a municipiului Chișinau, comunicand ca din curtea blocului, i-a fost sustras automobilul Audi A 80. Prejudiciul cauzat constituie 19 000 lei.

- Un barbat, cu domiciliul pe raza localitații Tamaia a fost surprins de camera de supraveghere amplasata pe strada Garii, din municipiul Baia Mare, in timp ce descarca deșeuri dintr-o autoutilitara marca Ford. Ulterior, acesta a fost indentificat pe baza numarului de inmatriculare al autovehiculului.…

- Procurorii lugojeni au anuntat ca vor continua cercetarile in incidentul petrecut marti pe o strada din Lugoj. Atunci, un politist a fost ranit cu un cutit dupa ce a intrat intr-un conflict cu un angajat al societatii de apa-canal. Procurorii sustin ca aproape este exclusa varianta unui ultraj, insa…

- Un șofer a ramas fara permis de conducere pentru 6 luni, dupa ce s-a aventurat cu BMW-ul intr-o intersecție din capitala și a pus viața in pericol a altor pietoni și șoferi. Barbatul, aflandu-se in stare de ebrietate la volan, a fost surprins cum conducea agresiv in jurul orei 03:00 chiar la intersecția…

- Un șofer a ramas fara permis de conducere pentru 6 luni, dupa ce s-a aventurat cu BMW-ul intr-o intersecție din capitala și a pus viața in pericol a altor pietoni și șoferi. Barbatul, aflandu-se in stare de ebrietate la volan, a fost surprins cum conducea agresiv in jurul orei 03:00 chiar la intersecția…

- Trei indivizi au patruns intr-un magazin de telecomunicații din Balți și au furat mai multe telefoane mobile. Totul s-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 01:57. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din interiorul magazinului.