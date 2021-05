Cerb filmat în mijlocul unui sat din Gorj: “Așa ceva nu vezi în fiecare zi” / VIDEO Un cerb impresionant a fost filmat, sambata dupa-amiaza, pe o strada dintr-un sat din judetul Gorj. Coborat din padure in satul din Gorj, cerbul impunator a inceput sa se plimba printre case, iar la un moment dat a ajuns in mijlocul unei strazi. Oamenii au inceput sa iasa pe strada, dupa ce “alarma” a fost data, […] The post Cerb filmat in mijlocul unui sat din Gorj: “Așa ceva nu vezi in fiecare zi” / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

