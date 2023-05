Ceramica de Horezu era, de fapt, din Bulgaria. Aproape 60.000 de euro cash care nu au putut fi justificați, găsiți la comercianți Sute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite in urma unui control facut de catre autoritați. Politistii au descoperit la comerciantii din Horezu zeci de mii de euro cash, cu privire la care detinatorii nu aveau documente justificative. Surse judiciare arata ca unele […] The post Ceramica de Horezu era, de fapt, din Bulgaria. Aproape 60.000 de euro cash care nu au putut fi justificați, gasiți la comercianți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite in urma unui control facut de catre politisti in zona. In urma constatarilor au fost deschise sapte dosare penale. In plus, la comerciantii din Horezu politistii…

- Sute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite in urma unui control facut de catre politisti in zona. In urma constatarilor au fost deschise sapte dosare penale. In plus, la comerciantii din Horezu politistii…

- Suntem solidari cu fermierii din Polonia, Ungaria, Bulgaria si Slovacia, dar regulile trebuie sa le facem in comun, sa nu intram intr-o concurenta a deciziilor juridice, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau din Ucraina, Mikola…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda. Incepand de astazi, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161.…

- Cei patru acuzați – intre care doi directori ai Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), in dosarul deschis de DNA privind contractele pentru inchirierea spațiilor pentru duty free și restaurante din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” – Otopeni, și-au predat telefoanele anchetatorilor. …

- Romania and Bulgaria do play their part in stemming illegal migration, the Romanian president said on Wednesday, adding he hoped the two neighbouring states will be let into the European Union’s passport-free Schengen area this year, according to Reuters. The two EU states were kept out of Schengen…

- Rasturnare de situatie in cazul OMV. Compania va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman. Surse guvernamentale sustin ca in cadrul sedintei de Guvern de astazi s-a spus faptul ca OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman companiilor de energie din Romania, arata Antena 3 CNN.…