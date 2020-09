Cer variabil cu temperaturi ridicate Sfarșitul de saptamana se menține calduros. Soarele rasare la ora 07:03. Duminica, cerul va fi cu perioade in care norii vor fi mai insistenți, dar asta nu impiedica ca temperaturile sa fie specifice lunilor de vara. Posibil ca la orele dimineții sa se formeze condiții de ceața, iar vantul va bate slab spre moderat. Soarele apune la ora 19:44. Temperaturile maxime vor urca in jurul valorii de 28 de grade. Luni, vreme frumoasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, temperaturile se mențin ridicate. Soarele va rasari la ora 06:57 și va mai lenevi printre nori pana spre amiaza zilei cand iși va intra in atribuții. Posibil, in zonele joase sa se aștearna ceața. In general ziua va fi una placuta. Soarele apune la ora 19:54. Temperaturile minime se vor situa…

- Saptamana incepe cu disconfort accentuat. Soarele rasare la ora 06:47. Pentru ziua de luni, prognoza meteo aduce temperaturi ridicate, in care indicele de temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Peste zi cerul va fi in general senin. In a doua parte a zilei posibil ca vantul…

- Duminica, cerul va fi parțial noros, dar cu temperaturi ce depașesc indicele de atenție. Soarele rasare la ora 06:36. Inca din timpul nopții, norii iși vor face apariția, iar pana spre amiaza zilei vor fi tot mai gri și mai grei formandu-se condiții de instabilitate atmosferica. Posibil pe alocuri…

- Marți, vremea va fi instabila, dar calduroasa. Soarele rasare la ora 06:22. In prima parte a zilei, cerul va fi senin, iar din a doua parte a zilei se vor instala norii. Posibil sa cada și precipitații insoțite de descarcari electrice, dar pe arii restranse. Cu toate astea indicele termic va atinge…

- Miercuri, se anunța o zi cu cer parțial noros. Soarele rasare la ora 06:15. Nori, soare, disconfort termic accentuat, iar conform prognozei meteo, indicele de temperatura-umezeala va atinge și chiar depași pragul de 80 de unitați. Posibil ca in unele zone sa se inregistreze averse și intensificari…

- Miercuri, in zona noastra, vremea se anunța buna și calduroasa. Soarele rasare la ora 05:59. In general, cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade in care soarele va fi vedeta. Spre seara nori se vor aduna și e posibilul ca pe alocuri sa cada ploi și intensificari ale vantul. Soarele apune la…

- Joi, instabilitatea atmosferica și temperaturi specifice acestei date din calendar. Soarele rasare la ora 05:54. Cerul va fi variabil, de la noros, predominant noros, pana la senin spre orele serii. Pe alocuri posibile averse și descarcari electrice. Vantul va sufla cu unele intensificari, dupa-masa…

- Vineri, in general, cerul va fi temporar noros, iar temperaturile cresc ușor. Soarele rasare la ora 05:36. In aceasta noapte meteorologii anunța cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in toata țara, pana dimineața la ora 10:00. In zona noastra, posibil sa se inregistreze averse cu frecvente…