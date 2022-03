Stiri pe aceeasi tema

- Efectele razboiului asupra opțiunilor politice ale romanilor incep deja sa se vada. PSD conduce in clasamentul intenției de vot cu 32% (32,7% in februarie). Social-democrații sunt urmați de PNL, care revine pe locul 2 cu 19,9% (16,6% in februarie). AUR sufera un recul coborand la 18,9% (22,4% in februarie).…

- S-a dublat volumul de vanzari euro la casele de schimb valutar de la inceputul razboiului dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, cautarile de la Google ale romanilor s-au schimbat, majoritatea fiind interesați de cursul valutar și de variațiile monedelor de circulație internaționala. Ce spun specialiștii…

- Conflictul armat din Ucraina a provocat creșterea prețului porumbului pe piața europeana intrucat porturile la Marea Neagra ale acestei țari sunt blocate. Marea Azov este inchisa pentru navele comerciale, scrie AFP.

- Razboiul inceput de Rusia in Ucraina va avea implicații economice. Cel mai important efect ține de prețurile la energie și alimente. Conform unui raport al agenției de rating S&P, securitatea energetica ramane „calcaiul lui Ahile” al economiei europene, avand in vedere dependența puternica de importurile…

- Evolutiile din jurul crizei ucrainene au dat peste cap de trei ori piata cerealelor in decursul a 24 de ore, transmite AFP, precizand ca Rusia este cel mai mare exportator la nivel mondial, iar Ucraina se afla pe locul al patrulea.

- Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal, citat de

- Preturile petrolului au crescut vineri, atingand cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care tulburarile politice globale au provocat ingrijorari cu privire la oferta insuficienta, transmite Reuters. Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva,…

- Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva, cea mai lunga serie de castiguri saptamanale inregistrata din octombrie. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,1%, la 90,34 dolari pe baril Maximul sesiunii, de 91,70 dolari pe baril, a fost cel mai ridicat…