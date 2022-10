CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon: Factori adverşi multipli ar putea împinge economia SUA în recesiune în 6-9 luni Dimon, directorul general al celei mai mari banci din SUA, a declarat ca economia SUA ”inca merge bine” in prezent si ca consumatorii ar putea fi intr-o forma mai buna in comparatie cu criza financiara globala din 2008. ”Dar nu poti vorbi despre economie fara a vorbi despre lucruri in viitor – si acestea sunt lucruri serioase”, a spus Dimon luni, pentru CNBC. Printre indicatorii ingrijoratori, Dimon a citat impactul inflatiei fulgeratoare, ratele dobanzilor care au crescut mai mult decat se astepta, efectele necunoscute ale relaxarii cantitative si razboiul Rusiei in Ucraina. ”Acestea sunt lucruri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

