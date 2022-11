Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vizitat, vineri, cariera Rosia pe care o considera ”esentiala pentru functionarea optima a Complexului Energetic Oltenia”. ”Asa-zisii ecologisti gorjeni au incercat sa o inchida recent”, a afirmat ministrul, explicand ca ar fi o actiune iresponsabila, ”criminala”…

- Oficialii implicați in demersurile birocratice legate de construirea A8, cunoscuta drept "Autostrada Unirii", au anunțat joi, 13 octombrie, atingerea unei borne istorice.Catalin Urtoi, consilierul constractat de Ministerul Transporturilor pentru a superviza aprobarea documentației necesare…

- Complexul Energetic Oltenia se confrunta cu o lipsa a carbunelui necesar grupurilor energetice și a decis sa demareze oficial procedurile pentru a achiziționa carbune de pe piața. Din acest motiv preluarea producției de la carierele miniere private a devenit o prioritate. Este vorba de cele doua cariere…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) nu mai inchide capacitați de producție anul acesta. Planul de restructurare prevede inchiderea a trei cariere miniere și a doua grupuri energetice in anul 2022. Daniel Burlan, președintele Directoratului Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca termenele au fost…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) inchiriaza zeci de autoturisme fara procedura concurențiala. Este vorba de doua contracte care vizeaza inchirierea de vehicule de transport marfa cu șofer, respectiv autovehicule pentru transport mixt, marfa și persoane. Primul contract care are ca obiectiv inchirierea…

- Complexul Energetic Oltenia a reușit sa caștige procesul pentru ridicarea suspendarii Acordului de Mediu destinat extinderii Carierei Miniere Roșia. Curtea de Apel din București a admis recursul depus de CEO la decizia Tribunalului București prin care fusese suspendat in luna iunie Acordul de Mediu…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) se confrunta cu dificultați in realizarea stocurilor de carbune. Compania energetica este obligata sa constituie stocuri de carbune pentru perioada de iarna. In fapt, carbunele trebuie sa fie asigurat in anumite cantitați pana la finalul lunii octombrie in fiecare an,…

- Banca Mondiala a declarat intrarea in vigoare, incepind cu 18 august, a Acordului de grant in valoare de 3,1 milioane de dolari oferite din sursele Fondului Global de Mediu (GEF), confirmind astfel indeplinirea de catre Republica Moldova a tuturor procedurilor necesare in acest sens. Acordul de grant…