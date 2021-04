Stiri pe aceeasi tema

- Noua regula a Programului Rabla Clasic este de a le interzice celor care cumpara o mașina prin acest proiect și beneficiaza de o subvenție de la stat, sa vanda autoturismul timp de un an. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a explicat, miercuri, ca Rabla Clasic și Rabla Plus vor demara pe 26 aprilie,…

- Vaccinuri anti-COVID sunt vandute pe internet la prețuri de ajung la peste 1.000 de dolari pentru o doza. Cercetatorii Kasperky au examinat mai multe piețe online de pe Darknet și au ajuns la aceste date ingrijoratoare. Cercetatorii Kaspersky au examinat 15 piețe diferite pe Darknet și au gasit reclame…

- In urma ordinului comun emis de ministerul Educației și cel al Sanatații care permite prezenta la scoala a elevilor din anii terminali, și aceste evaluari vor putea fi organizate cu prezenta fizica a elevilor de clasele a sasea si in localitatile cu indici ridicati de infectare.”Sunt foarte importante…

- Proiect de lege ABERANT al PNL! Animalele de la Zoo vor putea fi vandute pentru sacrificare, vanatoare și circ. Doi parlamentari PNL au depus un proiect de modificare a legii gradinilor zoologice și acvariilor publice, pentru a include un amendament care permite sacrificarea animalelor „in surplus”…

- Un preot cu bune intenții s-a trezit amendat de un echipaj de jandarmi care a confundat Raiul cu Iadul. Parintele iși conducea copiii la tren cand, in Piața Garii din Cluj-Napoca a fost oprit de doi jandarmi, aflați in patrulare, pentru ca nu purta masca, informeaza in exclusivitate Ziarul FACLIA de…

- „Romanii au Talent” este cu siguranța una dintre cele mai apreciate emisiuni. Deși, a ajuns deja la cea de a unsprezecea ediție se bucura in continuare de un succes nebanuit. Acum, show-ul poate fi vazut și LIVE pe o platforma online gratuita. Romanii au Talent, in topul preferințelor telespectatorilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata seara, ca a scazut foarte mult calitatea actului educational in Romania, in conditiile in care predarea online genereaza pierderi si ca este greu de crezut ca se vor putea recupera toate aceste pierderi chiar si prin programul de ore remediale…