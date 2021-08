Cenușăreasa revine pe ecrane, dar nu mai e aceeași! Cenusareasa revine pe marile ecrane, intr-o noua adaptare a celebrului basm. Zilele acestea a fost lansat trailerul pentru noua pelicula, iar rolul principal este interpretat, de data aceasta, de cantareata Camila Cabello. Pentru prima oara, ursitoarea este interpretata de un actor. In noua adaptare, Cenusareasa are alte prioritati fata de cele pe care le stiam din basmul clasic. Ca o printesa moderna, protagonista este interesata mai mult de cariera, decat sa-si intalneasca printul si chiar vrea sa isi lanseze propria colectie de haine! Cabello isi face acum debutul in actorie Cenusareasa din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

