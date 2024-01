Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca Zoo Pitești va fi deschisa pentru vizitatori, miercuri, 24 ianuarie 2024, intre orele 10:00 si 17:00 (ultimul bilet de intrare se elibereaza la ora 16:30). Prețul unui bilet este de 8 lei/adult. Elevii, studenții și pensionarii beneficiaza de 50% reducere. Zoo…

- Sambata, 6 ianuarie 2024, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera filmul „Frunze cazatoare”, regizat de Aki Kaurismaki, in rolurile principale fiind Alma Poysti, Alina Tomnikov, Jussi Vatanen și Martti Suosalo. Ansa și Holappa, doi oameni singuratici, se intalnesc…

- Sambata, 23 decembrie 2023, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, in rolurile principale fiind Alex Calangiu, Iulian Postelnicu și Catalin Herlo. Sibiu, decembrie 1989. In haosul și panica generate de protestele mulțimii…

- Concert caritabil de Craciun „Ascultați colindul ingerilor”, va avea loc la Biserica Romano-Catolica Sf. Petru și Pavel. Banii se duc la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Brașov . Fundatia pentru Cultura si Patrimoniu Forum ARTE organizeaza in 15 decembrie, de la ora 19.30, alaturi de Biserica…

- Sambata, 2 decembrie 2023, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat filmul „Maria, Regina Romaniei”, regizat de Alexis Cahill, in rolurile principale fiind Roxana Lupu, Daniel Plier și Adrian Titieni. Un film cat o istorie, o poveste bazata pe fapte reale ce are in prim…

- In perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, Gradina Zoologica Pitești va fi deschisa intre orele 10:00 și 17:30, ultimul bilet de intrare fiind emis la orele 17:00. Prețul unui bilet de intrare este de: 8 lei/persoana pentru adulți; 4 lei/persoana pentru: copii cu varsta de peste 3 ani/elevi/studenți…

- Sambata, 4 noiembrie 2023, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat documentarul „Nuclear”. Regizorul Oliver Stone investigheaza in acest documentar posibilitatea de a gestiona schimbarile climatic prin trecerea de la combustibili fosili la energia nucleara. Prețul unui…

- Iubitorii muzicii folk il vor putea revedea și asculta pe cunoscutul cantautor Mircea Baniciu, alaturi de trupa sa, in recitalul ce va incheia cea de-a șaptea ediție a Festivalului National de Muzica Folk „Trivale Fest”! Organizat de Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, festivalul…