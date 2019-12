Stiri pe aceeasi tema

- La trecerea din 2019 in 2020, sucevenii sunt invitati sa isi petreaca Revelionul in centrul municipiului, pe esplanada. Primaria Suceava organizeaza si in acest an, pentru a 16-a oara consecutiv, Revelionul in aer liber. De aceasta data spectacolele vor avea loc in centrul municipiului. ”Pe partea de…

- Pretul de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, in municipiul Suceava, va creste cu 15% de la 1 ianuarie 2020, conform unui proiect de hotarare care va fi discutat in Consiliul Local, saptamana viitoare, pe 30 decembrie.Mai exact, tariful de transport, ...

- Pentru anul 2020, invațamantul dual din municipiul Suceava va fi susținut de 25 de firme, care vor contribui financiar la acordarea burselor pentru elevi, dar și cu toate cele necesare efectuarii stagiilor de practica.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat ca solicitarile din partea firmelor ...

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, acordul de cooperare intre Suceava și municipiul Yinchuan din Republica Populara Chineza. Ion Lungu a precizat ca impreuna cu delegația din China prezenta la semnarea acordului au fost stabilite relații de colaborare pentru mai multe domenii, respectiv…

- Primaria municipiului Suceava organizeaza și in acest an pentru a 16-a oara consecutiv Revelionul in aer liber. De aceasta data spectacolele vor avea loc in centrul municipiului. Potrivit primarului Ion Lungu, Revelionul va fi unul bogat in concerte atat de muzica ușoara cat și de muzica populara iar…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a semnat, la București, cu ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, contractul de finanțare pentru amenajarea zonei de agrement in albia riului Suceava. El a declarat ca valoarea proiectului este de 16,26 milioane de lei,…

- La o saptamana dupa discuțiile avute cu premierul Romaniei și o parte din miniștrii Guvernului Orban, in cadrul intalnirii cu Comitetul Director al Asociației Municipiilor din Romaniei, primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost din nou prezent la București, pentru a prezenta și discuta viitorul mai ...

- Noul logo al municipiului Suceava va fi lansat pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, a anunțat primarul Ion Lungu. El va fi amplasat in zona fantanii arteziene din Centru insa va fi mutat in Parcul Șipote atunci cand acesta va fi amenajat ca zona de agrement. Logoul ”SUCEAVA” are in locul literei ”V”…