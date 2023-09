Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a avut vineri, 29 septembrie 2023, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Spaniei in Romania, in contextul detinerii de catre Spania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Șefa statului Maia Sandu a discutat cu șefii de misiuni ale statelor membre ale Uniunii Europene, acreditați in Republica Moldova. In discuții, ea a mulțumit diplomaților pentru suportul acordat de guvernele pe care le reprezinta și instituțiile Uniunii Europene pentru contribuția lor in gestionarea…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, a transmis sambata Ministerul Finantelor Publice (MFP).Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii…

- Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de statutul de membru al Uniunii Europene si de fluxurile de capital de la Uniunea Europeana care sprijina investitiile si stabilitatea macroeconomica a tarii, precum si de evolutia pozitiva…

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- “Poliția de Frontiera Romana, care implinește astazi 159 de ani de existența, este o structura deosebit de importanta in orice vremuri, dar astazi are un rol esențial pentru Europa.Romania securizeaza frontiera de est a Uniunii Europene, respectiv peste 1.100 de kilometri din cei peste 2.070 care reprezinta…