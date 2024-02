Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Educație Tineret și Sport va informeaza privitor la seria de evenimente organizate in acest weekend la Centrul Municipal de Tineret Chișinau, transmite Noi.md Mai jos va propunem programul detaliat: 26 ianuarie, vineri Activitați de petrecere a timpului liber - Toata ziua VR Day -…

- Un nou Un nou cabinet de terapie suportiva, consiliere, dezvoltare personala și autocunoaștere se deschide la Seini. Va așteptam cu drag la cabinetul amenajat la Centrul RO-UA, nr. 8, in fiecare luni, orele 18:00-20:00, pentru a beneficia de servicii gratuite de consiliere și terapie suportiva, optimizare…

- Primaria Orașului Cugir anunța ca in perioada 15 ianuarie – 29 februarie 2024 se primesc cereri pentru atribuirea terenurilor in baza Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in orașul Cugir. Cererile (care pot fi descarcate…

- Tinerilor sub 16 ani li s-ar putea interzice sa circule cu bicicleta, printr-un proiect de lege. Astfel, in mediul rural, riscurile privind abandonul școlar sau recurgerea adolescenților la autostop ar putea sa creasca.

- Articolul Muzeul Județean Buzau organizeaza un atelier de autocunoaștere și dezvoltare personala intitulat „Calator in lumea emoțiilor” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Muzeul Județean Buzau, organizeaza in perioada 9 decembrie 2023 – 29 ianuarie 2024, atelierul de autocunoaștere și dezvoltare…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare, ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in strada Aleea Castanilor, nr. 1, mun. Buzau, organizeaza atelierul de autocunoaștere și dezvoltare personala „Calator in lumea emoțiilor”. Proiectul face parte din…

- Cursurile și activitațile de dezvoltare personala, profesionala și educație civica, oferite gratuit de Centrul Municipal de Invațare și Educație a Adulților, continua in perioada: noiembrie – decembrie 2023. Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca 845 de persoane au frecventat cursurile și activitațile…

- In timp ce virstnicii merg la vot in proporție de 80%, doar 37,2 la suta dintre tineri și-au exercitat acest drept pe 5 noiembrie in ziua alegerilor locale generale, susțin experții de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”. Conform unei analize efectuate de experții Institutului…