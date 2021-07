In perioada 12-16 iulie, o echipa mobila va asigura imunizarea la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, in intervalul orar 10:00 – 15:00. Oricine dorește se poate imuniza cu ser de la Pfizer BioNTech sau Johnson&Johnson. Punctul mobil de vaccinare este gestionat de catre Instituția Prefectului Județul Timiș prin Nucleul Județean Timiș pentru Vaccinare, in […] Articolul Centru de vaccinare anti-COVID și pe Aeroportul Internațional Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .