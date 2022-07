Caritas Iasi a inaugurat, incepand cu luna iulie, un centru de servicii sociale pentru refugiatii din Ucraina, cu sediul in strada Traian nr. 8. La deschiderea oficiala a fost prezent si episcopul de Iasi, Preasfintitul Petru Gherghel, iar scopul centrului a fost declarat ca fiind de a furniza servicii sociale persoanelor refugiate din Ucraina care locuiesc in Iasi sau care sunt in tranzit. Este vorba despre servicii primare, de la ajutor alimentar, tichete sociale, materiale de igiena sau produse pentru copii, la servicii de consiliere juridica, psihologica, de informare sau consiliere sociala,…