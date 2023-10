Stiri pe aceeasi tema

- Constatarile și recomandarile formulate reflecta doar situația prezentata in documentele de politica publica in vigoare pentru perioada de referința supusa auditului de performanța, fara a lua in considerare resursele umane și financiare, transmite ANA, ca reacție la auditul Curții de Conturi.„Constatarile…

- Primaria Targoviște și operatorul de salubritate „Supercom” organizeaza, sambata, 23 septembrie, o acțiune de colectare a deșeurilor periculoase rezultate din deșeurile menajere, pe raza municipiului. Au fost organizate șapte puncte de colectare, din care se vor prelua deșeurile periculoase aduse de…

- Din 25 septembrie Primaria Brașov reia procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Pentru a crește eficiența desfașurarii procedurii, dar și pentru a scadea timpul de derulare a acesteia, reatribuirile se vor desfașura pe zone mai mici, la fel ca in prima etapa din acest an. Primul…

- Peste doua saptamani are loc campania de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! Primaria Municipiului Pitești, prin Salubritate 2000 S.A., organizeaza, in luna septembrie, a treia campanie de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și DEEE, de anul acesta, pentru locuitorii…

- Contractul de elaborare a documentatiei tehnico economice, faza SF, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism, studii topografice si geotehnice pentru obiectivul de investitii "Infiintare centre de colectare prin aport voluntar in municipiul…

- Pierderea actelor poate crea multa frustrare, mai ales pentru cei care pațesc asta cand se afla in strainatate. Cum iși pot recupera documentele? Iata pașii care trebuie urmați. Romanii plecați in afara, care și-au pierdut actele, pentru ca le-au pierdut sau le-au fost furate – respectiv documentele…

- Bucureștiul, capitala și cel mai mare oraș al Romaniei, genereaza zilnic cantitați impresionante de deșeuri. Din acest volum, o parte considerabila o reprezinta deșeurile de carton, provenite nu doar din gospodariile individuale, ci și din marii generatori de deșeuri, cum ar fi depozitele logistice…

- Sora copilei de 12 ani, decedata in urma accidentului de la Comrat, se afla in secția de reanimare, la o instituție medicala din Chișinau. Deputatul Adunarii Populare, Alexandr Tarnavski, a anunțat ca liceul pe care il frecventeaza copila a lansat colectare de fonduri, pentru a-i sprijini familia, transmite…